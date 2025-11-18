Екатеринбург готовится к празднованию Дня своей небесной покровительницы

В Екатеринбурге готовятся торжества к Дню святой Екатерины. В седьмой раз в городе пройдут «Екатерининские дни» – десятки культурных и благотворительных мероприятий, которые организуют по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Официальный старт празднованию даст благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея» с целью поддержки тяжелобольных детей, детских больниц и социально-значимых проектов. По традиции фонд передаст организаторам уникальную икону святой великомученицы Екатерины, выполненную в одном экземпляре. Этот подарок будет вручен самому щедрому участнику благотворительного вечера.

В воскресенье, 7 декабря, состоится праздничная архиерейская божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего верующие совершат крестный ход к часовне святой Екатерины, где находятся мощи покровительницы города. В тот же день состоится церемония вручения Екатерининской премии главы митрополии за вклад в развитие культуры и искусства. Награда была учреждена в 2017 году, чтобы поддержать людей, которые посвятили себя сохранению и продвижению русских культурных ценностей через художественное и литературное творчество.

Этим же вечером компания «Сима-ленд» представит на медиафасаде на улице Вайнера мультимедийный проект, посвященный святой Екатерине. Особенным этот день станет и для новорожденных. Каждому ребенку, появившемуся на свет 7 декабря, фонд преподнесет памятные подарки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

