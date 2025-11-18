Изделия ЕВРАЗа помогли построить музей современного искусства в Алма-Ате

Стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК использованы для строительства музея современного искусства Almaty Museum of Arts в Казахстане. Недавно в Алма-Ате состоялось торжественное открытие музея, который стал одним из крупнейших культурных проектов Центральной Азии.

Архитектурный проект здания создан на основе металлокаркаса. Выбор ЕВРАЗа для изготовления и поставок стального проката был обусловлен в первую очередь качеством продукции. Двутавры нижнетагильского комбината производятся из стали, легированной ванадием, и проходят лабораторные тесты на прочность при температуре минус 70 градусов Цельсия. Металлопрокат устойчив к низким температурам, что позволяет использовать его в любых климатических поясах.

Двутавровые балки ЕВРАЗа и листовой прокат применили в несущих конструкциях перекрытий и кровельных системах. Общий объём металлоконструкций в проекте – 906 тонн, из которых 135 тонн – на основе двутавра.

Общая площадь здания составляет 10 тыс. кв. м, высота потолков в залах – 12 м. Архитектурная концепция объединяет два L-образных объёма: алюминиевый, символизирующий современный город, и облицованный известняком – отражение гор Тянь-Шаня. Центральный атриум Art Street с большими пролётами из двутавра символизирует Чарынский каньон, создающий эффект природного ландшафта внутри здания. В интерьере использованы ракушечник и атмосферостойкая сталь, что подчёркивает природную эстетику и долговечность материалов. Вертикальные элементы каркаса выполнены из сварных коробчатых сечений, что обеспечивает устойчивость при динамических нагрузках. Благодаря точному инженерному расчёту и использованию высокопрочной большепролётной балки ЕВРАЗа конструкция рассчитана на сейсмостойкость до девяти баллов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, НТМК производит более 350 профилеразмеров стальных двутавров. В том числе БАЛМАКС 390 – сверхпрочную балку из низколегированной конструкционной стали С390, которая сочетает высокую прочность, хорошую ударную вязкость и отличную свариваемость.

Нижний Тагил, Елена Васильева

