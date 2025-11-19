Уральские ученые нашли способ накормить планету с помощью трутовых грибов

Биологи Уральского федерального университета с коллегой из Китая создали основанный на трутовых грибах биопрепарат, который стимулирует рост пшеницы, выращенной методом гидропоники.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, стимулятор роста на основе грибов поможет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, не нанося вред окружающей среде. Подана заявка на патент.

Ученые создали эти биопрепараты на основе трутовых грибов, наиболее распространенных на Урале и в целом в Средней полосе России. Это трутовики настоящий, березовый, окаймленный и плоский. Все экстракты содержат биологически активные вещества – фенольные соединения, аминокислоты, восстанавливающие сахара – поэтому их можно рекомендовать для проращивания семян и создания биопрепаратов для стимуляции роста растений.

«В ходе экспериментов мы оценили всхожесть семян пшеницы и рост растений. Экстракты трутовых грибов оказывали положительные эффекты в разной степени в зависимости от вида грибов и концентрации экстрактов. Наиболее выражены они были при применении экстрактов чаги и трутовика плоского, которые стимулировали всхожесть семян и рост корней на 12-150%», – поясняет заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ, руководитель гранта РНФ Ирина Киселева.

Стимулятор роста на основе грибов может найти применение не только в крупных агрохолдингах, но и в небольших фермерских хозяйствах, а также в городском вертикальном земледелии.

Применение биоудобрений на основе трутовых грибов также может стать одним из способов решения таких глобальных проблем, как рост урожаев для обеспечения продовольствием растущего населения Земли, сохранение плодородия почв и качеств окружающей среды, что обеспечит переход к экологичному сельскому хозяйству.

Екатеринбург, Елена Владимирова

