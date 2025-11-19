Екатеринбургская пенсионерка отдала мошенникам почти 15 млн рублей

71-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 15 млн рублей, поверив звонку от «бывшей коллеги».

Как сообщили в пресс-службе УМВД, все началось еще в июле. Пенсионерке позвонила якобы бывшая коллега – председатель профкома завода, где она проработала много лет. Женщина была уверена, что узнала ее голос. Звонившая сообщила, что на заводе проходит проверка, в связи с которой пенсионерке позвонит «сотрудник ФСБ».

«Чекист» сообщил пожилой женщине, что мошенники завладели ее персональными данными, а чтобы спасти свои сбережения, надо закрыть все счета в банках, обналичить деньги и отправить их на проверку в «ЦБ РФ».

В последующие дни пенсионерка постоянно находилась на связи с «сотрудником ФСБ», по инструкции которого под предлогом «покупки квартиры» и «инвестиций» обналичила деньги и передала курьерам, после чего куратор перестал выходить на связь. Через несколько месяцев пенсионерка увидела в СМИ передачу о различных фактах мошенничества и, проанализировав свою ситуацию, поняла, что летом общалась с телефонными аферистами.

Общая сумма причиненного ущерба составила 14 млн 681 тыс. рублей, это были личные накопления заявительницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

