Дети поколения Альфа легче расстаются с вещами, чем их родители

Каждый четвертый ребенок из поколения Альфа готов выбросить сломанную игрушку, а не хранить ее на «всякий случай». А более 26% детей часто сами просят родителей выбросить старые или сломанные вещи. Такие выводы можно сделать из исследования девелопера Level Group о потребительских привычках детей, родившихся после 2010 года. В опросе приняли участие около 1200 россиян из городов-миллионников.

Впрочем, 26,9% альфа-детей любят хранить вещи на память. Еще 12,7% родителей указали на ярко выраженную привязанность к определенным предметам у своих детей. При этом 5,2% детей осознанно не любят захламление и не стремятся к накопительству. А 4,5% родителей признали, что в доме постоянно появляются игрушки из сиюминутных трендов, которые теряют актуальность уже через несколько недель.

Люди старшего возраста демонстрируют обратный тренд. Например, каждый третий екатеринбуржец (29%) хранит ненужные вещи, которыми не пользуется, по причине того, что с ними жалко расставаться.

«Как психолог я вижу, что поколение X и миллениалы часто связывают вещи с чувством безопасности и стабильности. Они выросли в эпоху перемен – дефицита, экономических кризисов, когда «иметь» означало «быть защищенным». Вещи для них – способ удержать контроль и доказать себе, что все не зря. А вот зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность – в опыте, а не в обладании. Для них важнее легкость, мобильность и возможность выбора «здесь и сейчас», а не накопление. Поэтому расставание с вещами для них – не потеря, а естественная часть движения вперед», – рассказала клинический психолог Дарья Новикова.

Согласно опросу, треть екатеринбуржцев (28%) хранят ненужные вещи из-за того, что нет времени их разобрать. Еще 16% хранят их в надежде, что однажды они снова пригодятся. Только 13% опрошенных регулярно избавляются от ненужных вещей, а 15% утверждают, что вообще не покупают ненужные вещи. Любопытно, что больше склонны к накопительству мужчины: среди них 76% по тем или иным причинам хранят ненужные вещи. Среди женщин таких оказалось 65%.

