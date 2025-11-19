Уральцев запугивают отсутствием вакцины от смертельной для детей и стариков болезни

Уральцев запугивают острой нехваткой вакцины «Превенар» от пневмококковой инфекции. Якобы препарата нет с сентября ни в поликлиниках, ни в аптеках, пишет Ural Mash со ссылкой на неизвестных родителей. По нацкалендарю, прививка от пневмококка ставится трижды в течение первого года жизни, а на второй проводится ревакцинация.

Как рассказали «Новому Дню» сразу в нескольких коммерческих медучреждениях, вакцина «Превенар» есть в наличии. Готовность привить детей подтвердили в «УГМК-Здоровье», «Новой больнице», «Детском докторе». Цены в среднем от 4500 до 5000 рублей.

В некоторых аптеках Екатеринбурга «Превенар» тоже есть: цена от 2500 до 2900 рублей. Однако хранить дома в холодильнике вакцину нельзя – после покупки ее нужно поставить в течение двух часов, поэтому родителям советуют сначала записаться на вакцинацию, а затем приобретать препарат.

Екатеринбург, Елена Сычева

