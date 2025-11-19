УК выплатит автомобилистке 186 тысяч рублей за снег, рухнувший на машину

Коммунальщики выплатят автовладелице компенсацию за поврежденную машину. В апреле этого года жительница Карпинска Дарья С. припарковала автомобиль «Peugeot», у дома №4 на улице Почтамтской. На весеннем солнце снег подтаял, и снежная масса рухнула с крыши дома на её машину.

Дарья подсчитала ущерб и обратилась в ООО «УК «Дом» с требованием о возмещении. Коммунальщики согласились частично возместить расходы на ремонт машины и выплатили 79 700 рублей. Но автовладелица на этом не остановилась. Она обратилась в Карпинский городской суд. Истец просила взыскать с управляющей компании 207 300 рублей. Именно в такую сумму эксперт оценил стоимость восстановительного ремонта автомобиля. По мнению истца, инцидент произошел из-за того, что коммунальщики не провели своевременную очистку кровли, – сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд предложил сторонам урегулировать вопрос миром и те согласились. По мировому соглашению УК «Дом» выплатит Дарье С. 186 100 рублей. В эту сумму входит: оставшаяся часть материального ущерба – 127 600 рублей, 10 000 рублей – компенсации морального вреда и 48 500 рублей – возмещение судебных расходов.

Карпинск, Свердловская область,, Таисья Исупова

