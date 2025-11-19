Рекордное количество екатеринбуржцев прошли экспресс-тестирование на ВИЧ

Свыше 5 тысяч екатеринбуржцев прошли обследование на ВИЧ в тест-мобиле Центра СПИД с начала 2025 года. Это рекордный показатель активности горожан, так как за весь 2024 год в мобильном пункте сдали тест около 4,5 тысячи человек.

«Мы гордимся свердловчанами, ведь для них тема ВИЧ-инфекции не табуирована. Тысячи людей своим примером доказывают, что войти в двери тест-мобиля, который стоит в общественном месте, – это естественно. Такая открытость является важной частью заботы о здоровье», – отметила главный врач Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова.

Тестирование на ВИЧ проводится анонимно, документы не требуются. Для процедуры в тест-мобиле используется одноразовое оборудование, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Ожидание результата занимает всего 10 минут. В 2025 году ВИЧ-инфекцию выявили у 50 горожан, обследованных в мобильном пункте. Все они направлены в Центр СПИДа, где после подтверждающего лабораторного анализа встали на учет и получили терапию.

Мобильный пункт тестирования на ВИЧ курсирует по улицам Екатеринбурга уже 15 лет. Девять раз в месяц фургон с красной лентой на борту можно встретить в разных районах города. Ближайшие выезды состоятся 19, 20 и 21 ноября у крупных торговых центров с 17:00 до 22:00.

