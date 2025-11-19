российское информационное агентство 18+

В зоопарке на Уктусе родились валлийские барашки

Фото: зоопарк «Лесная братва»

В екатеринбургском зоопарке «Лесная братва» на Уктусе пополнение – у пары валлийских баранов родились два ягненка. Малыши уже начали исследовать вольер, не отходя далеко от матери. Фотографиями детенышей поделились сотрудники зоопарка.

Валлийский баран – это швейцарская горная порода овец, известная своей необычной внешностью: у них черные мордочки и «носочки» на ногах, а также густая кудрявая шерсть. Это довольно крупные животные: рост достигает 80 см, а вес взрослого барана может превышать 120 кг.

Екатеринбург, Дарья Деменева

