Среда, 19 ноября 2025, 12:02 мск

Зараженные киви и лимоны будут продавать в свердловских магазинах

На прилавки магазинов Свердловской области поступит партия зараженных киви и лимонов. В 17 тоннах киви из Ирана нашли тутовую щитовку, а в 20 тоннах лимона из Турции – красную померанцевую щитовку.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что фрукты с вредителями допускаются к продаже: «Согласно Решению Совета ЕАЭС от 30.11.2016 № 157 плоды, зараженные тутовой щитовкой и красной померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для дальнейшей реализации».

Екатеринбург, Дарья Деменева

