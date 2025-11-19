Зараженные киви и лимоны будут продавать в свердловских магазинах

На прилавки магазинов Свердловской области поступит партия зараженных киви и лимонов. В 17 тоннах киви из Ирана нашли тутовую щитовку, а в 20 тоннах лимона из Турции – красную померанцевую щитовку.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что фрукты с вредителями допускаются к продаже: «Согласно Решению Совета ЕАЭС от 30.11.2016 № 157 плоды, зараженные тутовой щитовкой и красной померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для дальнейшей реализации».

Екатеринбург, Дарья Деменева

