В УрФО завершился сбор урожая – намолочено и накопано больше, чем в прошлом году

В Уральском федеральном округе завершился сбор урожая-2025. По итогам кампании было намолочено 7,1 млн тонн зерна, накопано почти 693 тыс. тонн картофеля, а также собрано 159 тыс. тонн овощей открытого грунта, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«По большинству культур мы превзошли показатели прошлого года. Это результат большой совместной работы агропромышленного комплекса Уральского федерального округа, органов власти и всех сельхозтоваропроизводителей. Продовольственная безопасность остается одним из приоритетов нашей деятельности: это основа, на которой строится суверенитет нашей Родины. При этом аграрии Уральского федерального округа демонстрируют стабильно высокие результаты работы, и я уверен, что и в будущем году они сделают все, чтобы превзойти их», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в УрФО Артём Жога.

Кроме того, засеяно 57,8 тыс. га озимых: это на 44% больше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Елена Васильева

