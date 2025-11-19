За 5 лет число детей с ожирением выросло в 1,5 раза

В Свердловской области растет число больных ожирением – как среди детей, так и среди взрослых. Причины известны – неправильное питание, гиподинамия, стресс.

Как рассказала на пресс-конференции главный внештатный специалист-педиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Любовь Малямова, за 40 лет в России число детей, больных ожирением, увеличилось в разы: среди девочек – с 0,7 до 5,6%, среди мальчиков – с 0,9 до 7,5%. Только в Свердловской области за последние 5 лет число случаев ожирения среди детей выросло в 1,5 раза.

При этом у большинства наблюдается так называемое идиопатическое (конституционально-экзогенное) ожирение, причины которого – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс.

Руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева отметила, что проблема недостаточной физической нагрузки стоит очень остро. Многие студенты считают, что занятия физкультурой в колледжах и вузах надо отменить. Школьники часами сидят за гаджетами, что также способствует развитию ожирения. Здесь существует большое поле работы для учителей физкультуры: сейчас полного освобождения от занятий не существует, и педагоги должны уметь работать с разными группами детей, в том числе – с низкой физической подготовкой.

Что касается взрослых, то с ними дело обстоит еще серьезней. Заместитель главного врача по терапевтической службе ГКБ № 40 Екатеринбурга Марина Кочергина рассказала, что, как правило, взрослые люди приходят к врачам уже с заболеваниями, которые являются следствием ожирения – гипертонией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, остеохондрозами, артритами, нарушениями сна и т.д. «На ранних этапах заболевания люди не приходят, они сами себе нравятся, наслаждаются жизнью, отсюда возникает разнобой со статистикой», – отметила врач. Марина Кочергина посоветовала людям следить хотя бы за индексом массы тела, который рассчитывается по формуле ИМТ = вес (кг) / рост (м) в квадрате. Нормальный ИМТ – от 18,5 до 25, избыточный вес – от 25 до 30, ожирение I степени – 30-35, II степени – 35-40, III степени – более 40.

Эксперт также отметила, что не стоит возлагать особые надежды на препараты для похудения. Если человек с их помощью снизит вес до желаемого уровня, но не изменит образ жизни и пищевые привычки – ушедшие килограммы быстро вернутся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

