На ЕВРАЗЕ теперь могут управлять качеством руды

ЕВРАЗ и ГК «Цифра» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» на Качканарском горно-обогатительном комбинате (ЕВРАЗ КГОК). Это масштабный проект цифровой трансформации, направленный на стабилизацию качественных показателей добываемой руды по всей производственной цепочке.

После реализации проекта увеличился объем производства концентрата, повысилось его качество, снизились потери железа с хвостами мокрой и сухой магнитной сепарации.

«ЕВРАЗ КГОК стал площадкой для комплексной реализации цифровых технологий – от планирования и диспетчеризации до сквозного контроля качества. Благодаря «Геометаллургии» нам удалось внедрить сквозное управление качеством руды, добиться усреднения показателей на перегрузочных пунктах, поставки сырья с требуемыми характеристиками и настройки оптимального режима работы фабрики», – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Содержание полезного компонента в руде ЕВРАЗ КГОК колеблется в пределах 14-16%. Повысить этот показатель даже на несколько долей процента – значит увеличить экономический эффект. Для этого «Цифра» и ЕВРАЗ внедрили цифровые инструменты, которые управляют рудопотоком от карьера до фабрики. «Геометаллургия» – это не просто набор технологий, а новый уровень управления производством. Решение, построенное на базе «Цифра. Карьер», помогает обеспечить поставки руды заданного качества и контролировать качество сырья, поступающего на фабрики, с быстрым реагированием на изменения», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

На ЕВРАЗ КГОК был организован центр управления производством, объединивший диспетчерский персонал в едином пространстве. Это ускорило обмен информацией и повысило качество принятых решений. Сотрудники работают с дашбордами для телепанелей, на которые выводится оперативная информация по всей производственной цепочке.

Кроме того, было внедрено управление парком автосамосвалов с помощью модуля оперативного управления. Высокоточное позиционирование экскаватора позволяет определить качество породы в ковше и, соответственно, в кузове самосвала. Самосвалы, в свою очередь, распределяются таким образом, чтобы обеспечить минимальное отклонение качества на складах, а их высокоточное позиционирование позволяет зафиксировать координаты разгрузки.

ИТ-специалисты ЕВРАЗа автоматизировали оперативное планирование горных работ. Внедрен алгоритм, рассчитывающий расстановку горнотранспортного оборудования. Он учитывает все ограничивающие факторы и последовательности отработки. Система формирует оптимальный недельно-суточный график, чтобы максимизировать производительность и получить нужное качество руды. Локомотивы оснащены системой позиционирования, что позволяет прослеживать параметры партий от перегрузочного пункта до разгрузки на фабрике.

На базе платформы ЕВРАЗа были внедрены модули MES-системы – это связующее звено между горнотранспортным переделом и фабрикой, помогающее создать единое цифровое пространство. Интегрированные системы обеспечивают сквозное управление качеством продукции на всех переделах, формируют рекомендации для оптимального режима работы на основе параметров сырья и технологического регламента.

