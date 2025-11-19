В Екатеринбурге в гаражах делали грузинское вино

В Екатеринбурге в гаражах на улице Высоцкого возле ТК «КОР» нелегально делали вино и поставляли его в местные кафе и рестораны. На производстве царила полная антисанитария.

«Кавказские «виноделы» успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того как вино «созревало», оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы. О качестве такой продукции можно судить по масштабам нарушений технологических процессов и всевозможных санитарных норм», – рассказал в своем телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.

Полиция Свердловской области закрыла подпольный цех, всю продукцию изъяли. Горе-бизнесменам теперь может грозить уголовная ответственность. Оперативники сейчас вычисляют, куда и в каких объемах они сбывали свой товар.

Екатеринбург, Дарья Деменева

