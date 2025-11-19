российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 13:16 мск

Новости Екатеринбург

В Кольцово появились QR-коды с информацией о вылете и прибытии рейсов

В зонах ожидания екатеринбургского аэропорта Кольцово появилась специальная навигация, помогающая уточнить статус рейса.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, QR-коды размещены в тех зонах залов ожидания, откуда пассажирам не видны информационные табло, содержащие информацию о вылете. Как правило, таблички смонтированы рядом с диванами, на которых путешественники ожидают своего рейса.
Отсканировав код, пассажир попадает в специальный раздел сайта аэропорта, где по номеру рейса можно найти информацию о том, ведется ли еще регистрация, началась ли посадка на борт, уточнить номер выхода на посадку и другие данные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

