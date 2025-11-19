Проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана» отмечен премией Татищева и де Геннина (ФОТО)

В Музее истории Екатеринбурга прошла церемония вручения Премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Наградой традиционно отмечают выдающиеся достижения в сфере культуры, науки, образования, экономики, спорта, благотворительности, общественной деятельности.

В номинации «За заслуги в области культуры и искусства» премию получила «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». Этот проект реализуется в Екатеринбургской детской школе искусств № 6 имени К. Е. Архипова при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Награда вручена народному артисту РФ Игорю Бутману, генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову и директору ЕДШИ №6 им. К. Е. Архипова Евгении Серебренниковой.

Музыкальная школа, ставшая домом для проекта, открылась в самом молодом районе Екатеринбурга – Академическом – благодаря государственно-частному партнерству. ГК «КОРТРОС» помогло школе в закупке инструментов и оборудования, поддерживает организацию конкурсов и творческих проектов. Здесь был создан детский оркестр «АртДжаз», проходят летние школы для джазистов, конкурсы, в которых участвуют не только учащиеся района, но и талантливые дети со всей области.

Особое значение проекту придаёт участие народного артиста РФ Игоря Бутмана, который курирует развитие эстрадно-джазового направления. В своей приветственной речи на церемонии вручения премии он поздравил лауреатов с заслуженной наградой, отметил успехи юных музыкантов и заявил, что ждет участников оркестра «АртДжаз» на Фестивале-конкурсе «Детский Триумф Джаза», который пройдет в 2026 году в Москве.

«Этот успех – результат совместной работы школы, педагогов, детей, музыкантов и всей нашей команды. Мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов и развития культурной среды Академического района», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации города Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации города Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации города Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое» Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube