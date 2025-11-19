Сотрудникам Екатеринбургского лесничества повысят зарплаты на 30%

Администрация Екатеринбурга повысит зарплаты сотрудникам городского лесничества с 1 января 2026 года. Ранее этот вопрос неоднократно обсуждался в городской думе.

Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, оклады сотрудников в лесничестве увеличатся на 30%. Так, примерная зарплата водителя составит 70-80 тысяч рублей. Также из городского бюджета было выделено дополнительное финансирование на обновление парка техники. Лесничеству уже передали пожарный автомобиль, до конца года планируется приобрести еще две машины УАЗ.

Напомним, Екатеринбургское лесничество обслуживает Городское, Мало-Истокское, Чусовское и Широкореченское участковые лесничества общей площадью свыше 15 тысяч гектаров. В 2025 году в зону ответственности учреждения перешло Парковое лесничество, от которого отказался Уральский лесотехнический госуниверситет. Кроме того, работники лесничества отвечают за санитарное содержание 12 городских парков общей площадью 87,5 га.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

