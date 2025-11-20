Улицу Мира перекроют на три дня из-за аварии на Водоканале

МУП «Водоканал» для устранения последствий аварии закроет движение транспорта с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября по улице Мира, от Первомайской до Ботанической.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот период будет изменена схема движения общественного транспорта:

– троллейбус № 25 будет следовать по маршруту: станция Ботаническая – Родонитовая – Крестинского – Шварца – Белинского – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – станция Ботаническая;

– троллейбус № 32 – по маршруту: станция Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – Центральная гостиница – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – станция Коммунистическая;

– троллейбус № 36 – по маршруту: станция Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Щербакова – Белинского – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Грибоедова – Инженерная – станция Химмаш;

– автобус № 70 – от остановки ТЦ «Парк Хаус» по улицам: Cулимова – Комсомольская – Первомайская – Мира, далее по маршруту.

Руководство МУП «Водоканал» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

