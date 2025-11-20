В Екатеринбурге пройдет большой экофестиваль

В воскресенье, 23 ноября, с 10:00 до 16:00 в Екатеринбурге состоится фестиваль «Зеленый Екатеринбург». Посетить его могут все желающие – вход свободный. Площадкой проведения станет ТРЦ «ВеерМолл» (пр. Космонавтов, 108д).

Организует экофестиваль администрация Екатеринбурга, а генеральными партнерами выступает свердловское отделение Российского экологического общества, волонтерский центр Алексея Вихарева, городской детский экологический центр и всероссийская общественная организация «Делай!».

Гостей фестиваля ждут лекции, на которых эксперты расскажут об экологии и роли человека в экосистеме, а также мастер-классы, где участники сами создадут экологичную поделку. На площадке будут работать пункт раздельного сбора отходов и зона благотворительного приема помощи для приютов животных. На сцене выступят творческие коллективы города. В финале состоится розыгрыш призов: лотерейные билеты гости смогут получить за участие в активностях фестиваля.

«Не упустите возможность интересно и с пользой провести день, найти единомышленников, обменяться опытом, внести вклад в создание зеленого будущего нашего города», – рассказал заместитель руководителя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов.

Фестиваль «Зеленый Екатеринбург» проходит в уральской столице уже третий год и имеет успех у горожан, говорят организаторы мероприятия.

