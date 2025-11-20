«Божоле нуво» прибыло в Екатеринбург

Во Франции, по традиции, в третий четверг ноября начался праздник молодого вина «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau). Он зародился в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу – сбыть тонны молодого вина с Роны, которое по своим вкусовым качествам зачастую не дотягивало до того, чтобы иметь успех у покупателей. А все потому, что вино из винограда сорта «гамэ», который традиционно выращивают в Божоле, заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии и Бордо.

Праздник молодого вина с годами понравился – туристы его просто обожают и стремятся попасть в долину Роны, чтобы отведать Божоле.

Независимо от часового пояса дегустация Beaujolais нового урожая начинается в полночь. В этом году «Молодые фермеры Роны» с большой помпой представили свои вина на масштабной дегустации, которую посетили как местные жители, так и туристы.

Газета «Фигаро» сообщает: этом году качество на высоте, вина получились очень лёгкие в питии, очень изысканные и элегантные. Как рассказал AFP Жан-Марк Лафон, президент торговой ассоциации Inter-Beaujolais, вина получились приятными, довольно мясистыми, очень мягкими, с очень округлыми фруктами в послевкусии, и очень чистыми ароматами.

В Екатеринбурге «Божоле нуво» уже тоже можно прибрести. Стоимость бутылки в одном из популярных алкомаркетов составляет чуть меньше 1500 рублей за бутылку.

Екатеринбург, Елена Васильева

