Трое уральцев, забивших знакомого битой, сковородой и топориком, отправятся за решетку

Артемовский городской суд вынес приговор троим горожанам, до смерти забившим своего знакомого. Как установил суд, преступление было совершено в декабре прошлого года на ул. Пролетарской. Две Натальи – Исакова и Логинова, Сергей Марков и еще один собутыльник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего.

Один из мужчин приревновал Логинову к хозяину жилища и ударил его несколько раз. После этого Логинова затащила потерпевшего на кухню и начала избивать, вскоре к ней присоединились другие участники застолья. В ход шли любые подручные предметы: разделочная доска, сковорода, деревянный топорик и бита. Мужчину били по голове и телу, от полученных травм он умер.

Наталью Логинову и Наталью Исакову суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Каждую из них приговорили к 7 годам лишения свободы, отбывать которое осужденные будут в колонии общего режима. Сергей Марков признан судом виновным также по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Артемовский, Таисья Исупова

