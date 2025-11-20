Уральский девелопер надеется на помощь гуманоидов

Екатеринбургский девелопер Владимир Городенкер надеется, что уже через несколько лет человекообразные роботы смогут заменить на стройках рабочих. По его мнению, это будет дешевле.

Об этом Владимир Городенкер заявил в эфире ОТВ:

«Тот кадровый голод, который мы видим, преимущественно сейчас в рабочей силе. Через 5 лет мы увидим обратную ситуацию: будет дефицит рабочих мест для человека. Также этому способствует то, что мы платим неразумные деньги рабочим специальностям: зачастую зарплаты бывают больше, чем за интеллектуальный труд, потому что есть нехватка рабочих. Мы все сегодня заинтересованы в том, чтобы сделать эффективным этот труд, поэтому смотрим на все эти технологии».

По мнению Городенкера, уже сейчас есть «роботизированные гуманоиды», которые выполняют механическую работу на стройплощадке и дома. «Думаю, лет через 5 много таких гуманоидов появится и в России. Точно через 10 лет и водители будут не нужны в той массе, которой они есть», – сказал он.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube