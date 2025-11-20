В Тугулыме водитель пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП

В Тугулыме ночная погоня закончилась дорожной аварией. 17 ноября водитель «Шевроле Кобальт» проигнорировал требование экипажа ДПС остановиться и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начали преследовать машину.

Водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение и столб ЛЭП. Машина опрокинулась. В момент ДТП в салоне находились два пассажира, они не пострадали, – сообщает пресс-служба ГАИ.

Как выяснилось за рулем автомобиля был 23-летний житель города Урай. Стаж его вождения составлял менее одного года, при этом он уже имел 20 штрафов за нарушение ПДД. На водителя составили 3 протокола – за отказ остановиться по требованию сотрудников ГАИ, за отказ пройти медосвидетельствование и за повреждение дорожной инфраструктуры. Теперь ему грозят еще более внушительные штрафы и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

