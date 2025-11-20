Мотоциклы «Урал» будут собирать в Китае

Производитель мотоциклов Ural объявил о приостановке экспорта классических моделей и начале нового этапа развития – запуске линейки Ural Neo, разрабатываемой совместно с китайской Yingang. Об этом говорится в письме президента компании Ильи Хайта, которое цитирует «Российская газета».

По словам Хайта, поддерживать производство легендарных полноприводных мотоциклов стало невозможно после переноса сборки в Казахстан в 2022 году. Разорванная логистика, санкции, рост расходов и падение рентабельности привели к тому, что в 2024-2025 годах компания начала нести убытки с каждого произведенного мотоцикла.

Выпуск классической линейки «приостановлен на неопределенный срок». В Ural подчеркивают, что речь не идет о полном закрытии: предприятие в Ирбите продолжает работать в ограниченном режиме, производя небольшие партии для внутреннего рынка и запчасти для экспорта.

Поддержание документации, оборудования и штат инженеров называют «критически важным» условием возможного возобновления производства.

Чтобы сохранить бренд, компания создала новое поколение мотоциклов Ural Neo в партнерстве с китайской Yingang – многолетним производителем мотоциклов с коляской.

Илья Хайт подчеркнул, что первая модель Ural Neo 500 создана при непосредственном участии инженеров компании и под их контролем, поэтому это не просто переклейка шильдиков.

Производство Neo организовано в Китае – компания объясняет это уникальной концентрацией поставщиков и возможностью удерживать конечную цену в доступном диапазоне.

Также в Ural надеются, что коммерческий успех Neo поможет восстановить финансовые потоки и улучшить доступность запчастей для классических моделей – с их выпуском дела также обстоят напряженно, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

