Грипп пришел на Урал раньше обычного

Вирус гриппа в этом году пришел на Урал раньше обычного. Сейчас курсирует штамм А (H2N3) или «гонконгский грипп». По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость начала расти существенно раньше, чем в прошлом году.
Данные НИИ гриппа имени Смородинцева подтверждают и врачи. В частности, екатеринбургские педиатры говорят о росте заболеваемости гриппом среди детей. При этом эпидпорог не превышен.
Екатеринбург, Елена Сычева
