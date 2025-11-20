российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025

Грипп пришел на Урал раньше обычного

Вирус гриппа в этом году пришел на Урал раньше обычного. Сейчас курсирует штамм А (H2N3) или «гонконгский грипп». По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость начала расти существенно раньше, чем в прошлом году.

Данные НИИ гриппа имени Смородинцева подтверждают и врачи. В частности, екатеринбургские педиатры говорят о росте заболеваемости гриппом среди детей. При этом эпидпорог не превышен.

Екатеринбург, Елена Сычева

