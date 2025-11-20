Дроппер выплатит полмиллиона обманутой женщине

В Екатеринбурге прокуратура через суд взыскала с дроппера 500 тыс. рублей в пользу местной жительницы. Деньги у екатеринбурженки похитили, введя ее в заблуждение. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора, и убедил ее ввести код из смс в мобильном приложении сотового оператора. После чего со счета екатеринбурженки денежные средства в общей сумме 500 тыс. рублей были переведены на счет дроппера.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Выяснилось, что похищенные средства переведены на банковский счет жителя Амурской области.

Прокуратура направила в Тамбовский районный суд Амурской области исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в общем размере 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проконтролируют фактическое исполнение судебного акта.

Екатеринбург, Таисья Исупова

