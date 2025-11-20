«Борщевой набор» начал дорожать

В Свердловской области овощи из так называемого борщевого набора за неделю стали дороже на 1-5%.

Как сообщили в Свердловскстате, цена за килограмм картофеля в среднем поднялась до 34,6 рубля, капусты – до 31,6, моркови – до 42,5, свеклы – до 32,9 руб.

Еще больше подорожали огурцы – сразу на 12%. Теперь они стоят в среднем около 171 рубля за кило.

Пока стабильными остаются цены на мясо, рыбу, чай, сахар, куриные яйца, муку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

