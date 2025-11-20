российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 ноября 2025, 14:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Борщевой набор» начал дорожать

В Свердловской области овощи из так называемого борщевого набора за неделю стали дороже на 1-5%.

Как сообщили в Свердловскстате, цена за килограмм картофеля в среднем поднялась до 34,6 рубля, капусты – до 31,6, моркови – до 42,5, свеклы – до 32,9 руб.

Еще больше подорожали огурцы – сразу на 12%. Теперь они стоят в среднем около 171 рубля за кило.

Пока стабильными остаются цены на мясо, рыбу, чай, сахар, куриные яйца, муку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,