В Екатеринбург прибывают 15 новых автобусов

Уже в субботу, 22 ноября, в Екатеринбург прибудут 15 новых автобусов, с помощью которых Гортранс сделает более комфортными поездки на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах – например № 51, 57, 67. В течение декабря автобусы будут дооборудовать, ставить на учет и обкатывать, а с нового года они выйдут на маршруты.

Обновление подвижного состава Гортранса – одна из главных задач транспортной реформы, объявленной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Всего в 2025 году в уральскую столицу должны поступить 150 новых машин: 20 большого класса (более 90 мест) и 130 среднего класса (70 мест). Первая партия уже прибыла в город в октябре.

Следует отметить, что перевозчики Екатеринбурга, работающие в сфере общественного транспорта, могут приобретать новый подвижной состав в лизинг на льготных условиях. Суммарно благодаря этой программе удастся сэкономить 685 миллионов рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 миллиона рублей, а на машину среднего класса – 4,3 миллиона рублей.

Обновляется и троллейбусный парк. Ожидается, что еще одну партию из 50 машин марки «Горожанин» городские власти получат к 1 марта, поставщик уже определен. Новые низкопольные троллейбусы вмещают до 90 пассажиров, могут пройти на автономном ходу не менее 20 километров, имеют в салоне климат-контроль, видеонаблюдение, USB-порты для зарядки гаджетов, могут работать при экстремальных температурах: от – 40 до + 40 °С. После этого старых троллейбусов на улицах не останется.

Добавим, с 1 ноября в Екатеринбурге установлены самые низкие среди городов-миллионников цены на безлимитные проездные. Разовая поездка теперь обходится екатеринбуржцам в 42 рубля, зато безлимитный проездной на месяц на все четыре вида общественного транспорта стоит 1500 рублей, что эквивалентно 49 поездкам по старой цене билета в 31 рубль (по электронному кошельку «Екарты»). Купить или продлить проездной на текущий месяц можно с 1-го по 14-е число, а с 15-го числа проездной оформляется на следующий месяц. Оформить проездной можно тремя способами: приобрести в кассах «Фрисби», выпустить электронную «Екарту» на смартфоне или быть обладателем единой социальной карты «Уралочка». Школьники и ученики колледжей до 18 лет могут ездить в наземном транспорте абсолютно бесплатно, а на метро – всего за 200 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

