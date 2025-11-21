В зоопарк привезли самца выдры – но пока он маленький (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец – самец азиатской бескоготной выдры, его назвали Василек.
«Он прибыл в Екатеринбург с дальнейшей перспективой создания семейной группы с уже имеющимися самками, но пока ему нужно подрасти», – сообщили в пресс-службе зоопарка.
Выдренышу пока 6 месяцев, сейчас он адаптируется на новом месте, привыкает к вольеру и питанию.
«В рацион бескоготных выдр входит рыба, курица, креветки, сердечки, овощи. Аппетит у Василька хороший и он съедает предложенные блюда, но больше всего ему нравится горбуша и куриные сердечки», – добавили в зоопарке, уточнив, что посмотреть на Василька можно на первом этаже павильона «Южный».
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Екатеринбург, Елена Сычева
