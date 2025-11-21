российское информационное агентство 18+

Пермский тракт в районе Ревды перекрыт полностью

Дорогу Екатеринбург – Пермь полностью перекрыли. Речь идет об участке на 311-м км в районе Ревды в направлении Екатеринбурга, сообщили в Уралуправтодоре.

«На проезжей части производятся дорожные работы! Движение перекрыто полностью. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Там не уточнили, как долго продлится перекрытие.

Екатеринбург, Елена Сычева

