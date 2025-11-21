В трех районах Екатеринбурга перепрофилируют пустые детсады для первоклассников

Администрация Екатеринбурга планирует отдать детские сады с неполной загрузкой младшим школьникам. Таким способом городские власти хотят решить проблему нехватки мест в начальной школе.

«Сейчас прорабатываем вопрос о реорганизации в трех районах: Верх-Исетский, Ленинский, Орджоникидзевский. Для этого потребуются дополнительные расчеты стоимости переоборудования отдельных помещений. В указанных микрорайонах от одного до пяти детских садов сейчас функционируют с низкой наполняемостью групп», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Сейчас в Екатеринбурге работают 339 детских садов, в которых занимаются 74,8 тысячи детей. Из них 13,6 тысячи – в возрасте до трех лет. Город достиг показателя стопроцентной доступности дошкольного образования, но существует дисбаланс. Так, в Академическом районе, в микрорайонах Солнечном и Светлом, а также на Старой Сортировке сохраняется дефицит мест в детских садах по месту жительства. В то же время в городе есть незаполненные детсады: в Верх-Исетском районе свободно 629 мест, в Ленинском – 612 мест, в Орджоникидзевском – 950 мест.

В мэрии отметили, что детсады на ВИЗе и в Ленинском могут принять детей из Академического района, однако родители не всегда готовы возить ребенка в детский сад за 3-5 километров от дома.

Пи этом количество дошкольников в Екатеринбурге постоянно снижается с 2021 года. Подросшие дети переходят в начальную школу, и уже в этом году в первый класс было принято более 18 тысяч детей. Общее количество школьников в Екатеринбурге выросло до 210 тысяч.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube