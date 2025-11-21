Членам банды с Алтая, похитившим екатеринбуржца ради криптовалюты, вынесен приговор

В Свердловском облсуде вынесли приговор четверым жителям Алтайского края, совершившим дерзкое преступление. Дмитрий Атаманов, Александр Герасимов, Вячеслав Силуянов и Дмитрий Стороженко похитили екатеринбуржца ради крупной суммы в цифровой валюте.

Как установил суд, весной 2023 года организатор преступления, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнал о крупной сумме денег в криптовалюте, принадлежащей жителю Екатеринбурга. Чтобы похитить эти средства, злоумышленник создал группировку. Ключевую роль в подготовке преступления сыграл бывший сотрудник полиции Алтайского края Вячеслав Силуянов. Через своего знакомого, действующего сотрудника полиции Дмитрия Стороженко, он получил служебную информацию о потерпевшем – о месте жительства, транспортных средствах, родственниках.

Преступники тщательно подготовились: приехали в Екатеринбург с оружием, в течение долгого времени следили за графиком и маршрутами жертвы. В июле 2023 года в поселке Рудном они похитили мужчину, вывезли его в лес и под угрозами принудили перевести цифровую валюту на сумму свыше 5,8 млн рублей (на момент совершения преступления) на их электронные кошельки. Часть средств была впоследствии обналичена, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. 20октября 2025 года восемь присяжных единогласно признали недоказанным вымогательство, совершенное организованной группой. Также по ряду статей некоторые члены банды были оправданны.

Дмитрий Атаманов получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год за похищение человека. По статьям «Разбой с применением оружия», «Участие в банде», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», он был оправдан.

Александра Герасимова суд признал виновным в похищении человека, легализации денег, полученных преступным путем, и членстве в банде. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев и штраф 500 тысяч рублей. По пп.«а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия, организованной группой, в особо крупном размере» он был оправдан.

Вячеслав Силуянов получил самый большой срок – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев и штраф в размере 800 тысяч рублей. В его списке преступлений – похищение, членство в банде, легализация и разбой.

Дмитрия Стороженко суд признал виновным в должностных преступлениях, пособничестве, разбое, получении взятки. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и штраф 950 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен звания «майор полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет. Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Екатеринбург, Таисья Исупова

