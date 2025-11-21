Из-за курящей пациентки больница выплатит 1 млн сыну погибшей женщины

Больница в Новоуральске выплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшей во время пожара пациентки – возгорание случилась из-за ее соседки по палате, которая решила покурить. Решение вынес городской суд. Трагедия произошла в ночь на 5 января 2024 года в наркологическом отделении медсанчасти № 31 ФМБА России в Новоуральске. В результате погибли две женщины.

«Следствие установило, что пожар начался из-за неосторожного обращения одной из пациенток с зажигалкой, которой она пользовалась для курения в помещении. Возгорание постельного белья привело к трагедии. Уголовное дело в отношении этой женщины было прекращено из-за ее смерти. Сын второй погибшей обратился в Новоуральский городской суд с иском о компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что правилами больницы пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки. После трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В этой больнице нарушения правил пожарной безопасности выявляли не раз, но они не были устранены своевременно. «Суд пришел к выводу, что медучреждение не предоставило доказательств оказания медицинских услуг надлежащего качества, предполагающих безопасное пребывание пациентов», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

