Михайлов день на Урале отметили большой службой в Новоипатово (ФОТО)

Сегодня отмечается Михайлов день. Архистратиг Михаил – один из наиболее почитаемых архангелов.

Главная служба в Свердловской области прошла сегодня в Новоипатово, где силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины был отреставрирован старинный храм Архангела Михаила, разрушенный в советское время.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», для участия в богослужении ранним утром собрались жители со всей области. Отметим, что храм в Новоипатово был освящен ровно год назад митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

«Было время, когда мне самому не верилось, что руины храма вновь могут стать красивым, посещаемым Домом Божиим. Прошло совсем немного времени, и теперь у жителей Новоипатово нет даже тени удивления. Храм стал не таким, каким был до революции, а он стал лучше, – отметил митрополит Евгений. – Храм наполнил жизнью село, дал новый импульс к развитию. Можно было бы на этом остановиться, но это стало лишь точкой начала новых проектов».

Владыка отметил, что уже сейчас в Екатеринбурге идут работы по подготовке к открытию скульптуры Архангела Михаила. Один из крупнейших в России православных памятников станет подарком городу от Русской медной компании.

