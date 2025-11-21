В Первоуральске резко возрос уровень подростковой преступности

По итогам 10 месяцев 2025 года в Первоуральске почти в два раза выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, рост ЧП с участием подростков составил 90,6%, в общей сложности зарегистрирован 61 инцидент. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений возросло с 7 до 22, совершенных на улице – с 6 до 21, в смешанной группе – с 3 до 17.

Кроме того, в городе на 17,9% возросло количество ДТП (79) и на 55,6% – число погибших в них (14). Не удалось сократить число аварий по вине водителей в состоянии опьянения (+200,0%; 12), снизить детский дорожно-транспортный травматизм (+22,2%; 11).

При этом в целом за 10 месяцев число преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось до 1182 (-13,5%), в том числе тяжких и особо тяжких – до 421 (-14,4%).

Некомплект личного состава первоуральской полиции составляет 29,2%.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube