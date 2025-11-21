Выходные на Урале будут теплыми, но потом подморозит

Суббота и воскресенье в Свердловской области будут достаточно теплыми, но к началу новой рабочей недели похолодает. 22 и 23 ноября возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, завтра днем из европейской части страны придет теплый атмосферный фронт, который принесет осадки в виде снега, на юге области – с дождем. Сегодня ночью ожидается переменная облачность, без осадков, -4…-9. Завтра днем – облачно, дождь, мокрый снег, гололед, 0…+5°, на севере до -3°. В воскресенье ночью -2…+3°, на крайнем севере до -7°, днем +1…+6°, возможны осадки.

В ночь на понедельник, 24 ноября, будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -3…-8°, днем -4…+1°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube