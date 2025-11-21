Суд не стал наказывать жертву абьюзера, которая дала ему сдачи

Суд в Свердловской области освободил от наказания женщину, которая защищала себя и детей от абьюзера и нанесла ему два удара ножом. Ее обвиняли в превышении самообороны, хотя изначально дело завели по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений», сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в начале июня в Сухом Логу – местный житель напился и устроил своей семье скандал. Сначала он требовал свою сожительницу покинуть квартиру, потом стал угрожать выкинуть ее и детей из окна, а затем перешел к делу: хватал женщину за руки, открыл окно в детской, повторяя свои угрозы, а после стал толкать Анну к окну. «В надежде остановить агрессора, Анна порезала себе руку, однако это не подействовало – сожитель продолжил нападать и толкал её в сторону открытого окна. В ходе последовавшей борьбы женщина нанесла ему два удара ножом в плечо и живот, причинив тяжкие телесные повреждения», – сообщили в суде.

Эти подробности появились в деле только во время судебного разбирательства – поэтому дело переквалифицировали на превышение самообороны. Интересно, что потерпевший слова подсудимой полностью подтвердил и признал, что причиной случившегося стало его собственное агрессивное поведение. Он также сообщил суду, что примирился с Анной, она принесла ему извинения и ухаживает за ним. «Сухоложский городской суд назначил Анне наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, но освободил ее от его отбывания. Основанием стало примирение с потерпевшим и то, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести», – сообщили в суде. Понесет ли какое-то наказание сам абьюзер, угрожавший расправой женщине и детям, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

