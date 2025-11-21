В библиотеке на Урале будут допечатывать утраченные книги

В библиотеках Качканара реализовали сразу три проекта, которые инициировали местные жители, а финансовую поддержку оказали ЕВРАЗ, областной и местный бюджеты. Так, по проекту «Интерактивная библиотека (мини-типография)» был создан компактный полиграфический комплекс: и теперь Качканарская городская библиотека сможет самостоятельно печатать краеведческие материалы, сборники произведений местных авторов, а также восстанавливать утраченные книги.

По проекту «Доступно каждому!» в трех филиалах центральной городской библиотеки оборудовали современные компьютерные зоны, чтобы посетители могли получить доступ к образовательным платформам и курсам компьютерной грамотности.

Наконец, в рамках второго этапа проекта «Новые окна» в одном филиале заменили устаревшие блоки на современные стеклопакеты.

«Поддержка инициатив, которые исходят непосредственно от жителей, – один из эффективных форматов благотворительной деятельности ЕВРАЗа. Обновленные библиотеки становятся современными культурными центрами, а новое оборудование открывает для жителей Качканара новые возможности для досуга и развития», – отметила руководитель Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.

Екатеринбург, Елена Сычева

