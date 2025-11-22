ГАИ выпустило предупреждение для водителей – требуется максимальная внимательность

Сложной можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в субботу, 22 ноября, на дорогах Свердловской области. С 9 часов утра идет сильный снег, который в Екатеринбурге иногда перемещается с дождем и ледяным дождем. Как сообщает «Новый День», дороги в уральской столице в основном почищены, но песком и солью обработаны далеко не везде, в результате чего на проезжей части наблюдается снежный накат и наледь, что провоцирует заторы и потенциально аварийные ситуации. Не лучше остроги дела и на тротуарах – там тоже почти везде образовалась ледяная корка.

ГАИ Свердловской области в связи с происходящим выпустило предупреждение для водителей: погодные условия создают потенциальную опасность ухудшения видимости и образования гололедицы на дорожном покрытии.

В сложившихся условиях Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать пониженную скорость движения и увеличенную дистанцию. Пешеходам следует проявлять повышенную внимательность при пересечении проезжей части.

Для оперативного реагирования на изменения дорожной обстановки экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы.

Как сообщает «Новый День», экипажи ГАИ дежурят на основных выездах из города, проводится в том числе выборочный контроль, на какой резине передвигается транспортное средство.

Екатеринбург, Елена Васильева

