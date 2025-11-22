На проселочной дороге в ДТП пострадал маленький ребенок

ГАИ Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 22 ноября на проселочной дороге в поселке Зелеборский 1, в районе дома № 1.

По предварительной информации водитель автомобиля «Volkswagen Polo», двигаясь по улице Лучистая со стороны ЕКАД, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над машиной и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Kia Spektra».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Kia Spektra» – девочка 4 лет, с места ДТП бригадой СМП она была доставлена в 9 ГКБ для оказания необходимой медицинской помощи. Ребенок в автомашине перевозился на заднем пассажирском сидении справа в ДУУ, без нарушения ПДД. Благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушений ПДД, серьезных травм удалось избежать.

Обстоятельства ДТП выясняются. ГАИ Екатеринбурга призывает водителей учитывать непростые дорожные условия – сегодня в Екатеринбурге идет снег, дождь, ледяной дождь. Необходимо проявлять за рулем особую внимательность.

Екатеринбург, Елена Васильева

