В Свердловской области две девушки погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области две девушки попали в ДТП и погибли. Инцидент произошел на 11-м км трассы «Верхняя Пышма – Невьянск».

Как сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области, водитель автомобиля KIA превысила скорость, не учла сложных дорожных условий, после чего ее машину занесло, машина выехала на встречку. Там она столкнулась с автобусом ЛИАЗ, следовавшим по маршруту № 103 «Екатеринбург – Кедровое».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля – 23-летние девушки. На момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

Екатеринбург, Елена Васильева

