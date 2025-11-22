Губернатор просит не ездить без надобности

Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал без надобности не появляться на региональных трассах. «На дорогах Свердловской области – скользко, мокро, местами метёт. Снег, дождь и ветер осложняют передвижение как автомобилистов, так и пешеходов.

На трассах федерального значения работает 30 единиц техники. На региональных и муниципальных автодорогах – 150 комбинированных дорожных машин, 8 автогрейдеров, 11 автомобилей с отвалом, 6 единиц другой техники. Для борьбы с зимней скользкостью использовано 2400 тонн пескосоляной смеси.

В настоящее время на федеральных и региональных магистралях нет ограничений движения», – говорится в телеграм-канале губернатора.

«Уважаемые уральцы! Понимаю, что сегодня выходной и многие из вас планировали уехать за пределы города. Тем не менее, по возможности, воздержитесь от поездок на дальние расстояния ради своей безопасности. Особенно вечером, когда становится темно, а температура падает и снег превращается в ледяную корку», – говорится в тг-канале Паслера.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube