Уральский боксер стал золотым чемпионом мира

На турнире RCC Boxing Promotions уральский спортсмен Заур Абдуллаев в главном бою вечера нокаутировал Альберто Ролдана и забрал титул чемпиона WBA Gold. Примечательно, что Абдуллаев впервые выступал в первом полусреднем весе – 63,5 кг.

В противостоянии с аргентинцем Заур лидировал почти с самого начала – и в шестом отрезке восьмираундового поединка Абдуллаев поставил точку: двумя мощными двойками срубил своего соперника, Ролдан рухнул в угол, а команда аргентинца выбросила полотенце.

Екатеринбург, Елена Сычева

