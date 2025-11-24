Дороги превратились в каток: ГАИ выпустила обращение к водителям

Вчера в Свердловской области весь день шел мокрый снег, а ночью подморозило, в результате чего все дороги и тротуары превратились в каток.

Инспекторы ГАИ просят участников движения быть особенно осторожными. Водителям советуют ездить помедленнее, увеличить дистанцию до других автомобилей, никого не обгонять, двигаться плавно. Пешеходам переходить через дорогу только в специально отведенных местах и только после того, как они убедятся, что водители их пропускают. В темное время суток лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

