Понедельник, 24 ноября 2025, 08:01 мск

Дороги превратились в каток: ГАИ выпустила обращение к водителям

Вчера в Свердловской области весь день шел мокрый снег, а ночью подморозило, в результате чего все дороги и тротуары превратились в каток.

Инспекторы ГАИ просят участников движения быть особенно осторожными. Водителям советуют ездить помедленнее, увеличить дистанцию до других автомобилей, никого не обгонять, двигаться плавно. Пешеходам переходить через дорогу только в специально отведенных местах и только после того, как они убедятся, что водители их пропускают. В темное время суток лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

