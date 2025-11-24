На Урале дешевеют телевизоры и дорожают автомобили

В Свердловской области годовая инфляция в октябре 2025 года замедлилась и составила 9,5% после 9,7% в прошлом месяце. При этом на Среднем Урале темп роста цен остается выше, чем по стране в целом (7,7%), сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка.

Из-за низкого спроса снизились цены на телевизоры, мониторы, беспроводные наушники. Однако автомобили все еще растут в цене: покупатели активизировались, стремясь успеть купить машину до повышения утильсбора с 1 декабря. Топливо выросло в цене из-за ремонтов на нефтеперабатывающих заводах и сезонного увеличения спроса в аграрном секторе.

Вслед за топливом подорожали внутренние перевозки, поездки на такси и аренда машин. Но при этом наблюдалось сезонное снижение цен на туризм – поездки на Черное море, экскурсионные туры и гостиничные услуги подешевели после окончания летнего сезона.

В октябре ускорился рост цен на яйца: птицефабрики таким образом компенсируют накопленные издержки на логистику, зарплаты, упаковку. Однако яйца по-прежнему стоят меньше, чем год назад. Тепличные овощи подорожали с наступлением холодов, поскольку выросли затраты на отопление и электроэнергию. Благодаря хорошему сбору сахарной свеклы подешевел сахар, а высокий урожай зерновых стал причиной снижения цен на бакалейные товары – макароны, вермишель, манку, горох и фасоль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

