Приставы спасли эпилептика от женщины с ложкой

Приставы спасли мужчину, у которого в здании суда начался эпилептический припадок. «Посетителю резко стало плохо, он упал в судорогах, разбив голову об пол. Судебные приставы Николай Кузнецов и Максим Воробьев заметили случившееся по камерам видеонаблюдения и незамедлительно поспешили к мужчине для оказания помощи», – сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области.

Там рассказали, что мужчины действовали строго по алгоритму: перевели пострадавшего в боковое устойчивое положение, голову зафиксировали, убедились, что ничего не препятствует дыханию, наложили повязку. «Женщину, пытающуюся поместить мужчине в рот ложку, судебные приставы отстранили. Такая помощь категорически противопоказана», – напомнили в ведомстве, уточнив, что сотрудники пробыли с мужчиной до приезда скорой и госпитализации.

Екатеринбург, Елена Сычева

