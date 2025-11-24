Уральские ученые улучшили овсяное молоко отходами винодельческого производства (ФОТО)

Ученые-химики из Уральского федерального университета добавили в овсяное молоко побочный продукт винодельческой промышленности (экстракт виноградных выжимок) и таким образом улучшили его питательные, фитохимические и сенсорные качества, сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Овсяное молоко продолжает набирать популярность как экологичная и полезная альтернатива коровьему молоку. Однако у него есть естественный недостаток – относительно низкое содержание природных антиоксидантов и фенольных соединений. Мы решили исправить это, использовав богатые полифенолами виноградные выжимки, которые обычно остаются после производства вина», – рассказывает заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева.

Виноградные выжимки – это ценный источник пищевых волокон, полифенолов, а также биоактивных соединений, таких как ресвератрол и кверцетин, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Обогащение молока экстрактом виноградной выжимки концентрацией всего 0,2% привело к значительному увеличению полезных свойств напитка. Так, содержание полифенолов выросло почти в 3 раза, флавоноидов более чем в 2,5 раза. Антиоксидантная активность увеличилась на 58%», – рассказывает инженер-исследователь лаборатории биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Закир МД Хассан.

Добавление более высоких концентраций привело к слишком интенсивному вкусу и цвету (более фиолетовый), что не понравилось потребителям, добавляют химики. Поэтому концентрация 0,2% – оптимальное соотношение для повышения питательной ценности напитка и его потребительской привлекательности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

