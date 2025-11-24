Сборная России по шахматам победила на чемпионате мира. В ее составе три девушки из УрФО

Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира. Россиянки одержали победу во всех матчах, показав лучший результат на соревнованиях в Испании.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в составе сборной – три спортсменки из Уральского федерального округа: Лея Гарифуллина из Свердловской области, Ольга Гиря из ХМАО-Югры и Александра Горячкина из ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

