На Урале снова потеплеет до +5

До конца ноября в Свердловской области из-за преобладания сильных западных и юго-западных ветров продолжатся колебания температуры, которая в среднем будет выше нормы.

При этом, как сообщает Уральский гидрометцентр, этот ноябрь не станет самым теплым, средняя температура в Екатеринбурге составит -0,3…0,7 °C (рекорд: +1,8° в ноябре 2013).

25 ноября при движении циклона от Москвы через Урал прокатится волна теплого воздуха (0…+5°). Осадки (снег, дождь) ожидаются в основном на севере и в горной зоне, на юге они будут небольшими.

Прошлой ночью теплее всего было в Михайловске (-2,9°), холоднее всего – на крайнем севере области, в Атымье (до -16,6°). Дождь, перешедший в снег, наблюдался на юге области (1-8 мм), к ночи он прекратился. Высота снежного покрова – от 1 до 8 см, в Атымье 18 см, в Екатеринбурге 3 см.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube