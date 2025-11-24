В МФЦ объяснили, почему принимают документы только на CD и DVD

Жители Екатеринбурга столкнулись с неожиданной проблемой – офисы МФЦ принимают документы только на оптических дисках, которые уже давно вышли из употребления.

«Мне нужно было зарегистрировать в Росреестре технический план земельного участка. В МФЦ электронные данные принимают только на компакт-дисках. Я обошла несколько копировальных центров, чтобы переписать данные с флешки на CD-диск – и ни в одном не было даже дисковода! Там разводят руками, мол, дисками давно уже никто не пользуется», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Ольга.

В многофункциональном центре Свердловской области подтвердили, что принимают документы только CD и DVD-дисках на основании внутреннего приказа. Он действует с февраля 2025 года для исполнения федеральных законов о защите информации и персональных данных.

«В соответствии с инструкцией по организации учета и использования машинных носителей защищаемой информации в МФЦ запрещается подключение неучтенных носителей информации и допускается использование только учтенных установленным порядком съемных машинных носителей информации, также допускается копирование данных с CD/DVD-дисков заявителей», – говорится в ответе учреждения на запрос «Нового Дня».

Там пояснили, что данные на носителях можно не предоставлять, если межевой план, технический план, карта-план территории и акт обследования прошли проверку в сервисе «Личный кабинет кадастрового инженера» и занесены в электронное хранилище. В таком случае гражданину при подаче заявления на кадастровый учет или регистрацию прав можно будет указать только УИН документов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube